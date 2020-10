Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B85

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der B85.

Bad Berka. Auf der B85 bei Bad Berka kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten.

Am Mittwochmorgen kam es gegen 7.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B85 zwischen Bad Berka und Troistedt. Die Fahrerin eines Polo fuhr die Straße aus Troistedt kommend in Richtung Bad Berka. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Das Fahrzeug drehte sich und wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kollidierte ein entgegenkommender Opel frontal mit dem Heck des Polos.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrerin und der Fahrer schwer verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen und Notarzt in ein Klinikum.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Berka sicherte zunächst die Unfallstelle und unterstützte den Rettungsdienst bei der Betreuung der verletzten Personen. Anschließend wurde die Fahrbahn von den Fahrzeugtrümmern befreit. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 85 für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.