Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall: Auto fährt nahe Gotha auf Lkw auf

Die beiden Insassen des Renault wurden durch die Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall nahe Gotha sind eine 57 Jahre alte Frau und ein 69 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die beiden seien am Dienstagabend mit ihrem Auto aus Gotha kommend auf der Landesstraße 1027 in Richtung Molschleben unterwegs gewesen, als sie auf den Lkw eines 56-Jährigen auffuhren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bei dem Crash erlitten sie schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Warum sie auf den verkehrsbedingt haltenden Lkw krachten, war zunächst unklar. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Vor zwei Tagen war ein Auto in Tambach-Dietharz in den Gegenverkehr geraten. Beide Autofahrer wurden bei dem Frontalzusammenstoß nicht verletzt.

