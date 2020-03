Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Unfälle in Gera

Fahrrad und Auto zusammengestoßen

Montagabend gegen 18.35 Uhr stießen am Puschkinplatz eine 63-jährige Fahrerin in ihrem Opel und eine 52-jährige Radfahrerin zusammen. Die Radfahrerin wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den genauen Unfallhergang will die Polizei nun klären.

Kollision an Kreuzung

Beim Abbiegen stießen am Montag gegen 19.10 Uhr an der Kreuzung Altenburger Straße und Lutherstraße ein Audi und ein Volkswagen zusammen, meldet die Polizei. Letzterer wurde dabei noch auf einen an der Seite parkenden Mercedes Vito geschoben. An allen drei Fahrzeugen sei ein Sachschaden entstanden. Die Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Werkzeugcontainer aufgebrochen

Zwischen Samstag, 29. Februar, und Montag, 2. März, wurden zwei Werkzeugcontainer im Gewerbegebiet am Steingarten in Gera-Hermsdorf gewaltsam aufgebrochen. Unbekannte Täter entwendeten daraus diverse Baumaschinen, wie Rüttelplatten oder eine Kettensäge.

Die Kriminalpolizei Gera sucht nun Zeugen des Geschehens und bittet, sich unter Telefon: 0365/82341465 zu melden.