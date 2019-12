Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Verletzte bei Unfall auf A 38 bei Sundhausen

Sundhausen. Auf der Autobahn 38 zwischen Sundhausen und Werther ist es am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages zu einem Unfall gekommen, bei dem es zwei Verletzte gab. Gegen 15 Uhr kam ein BMW kurz nach der Einfahrt zum Rastplatz Kesselberg aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto durchfuhr mehrere Meter den Graben, kollidierte dort mit einem Entwässerungsschacht, kam wieder auf die Fahrbahn und schlug anschließend rechts in die Böschung ein. Weitere Fahrzeuge waren nicht involviert. Die beiden Insassen in dem BMW wurden bei dem Unfall verletzt und in das Südharz-Klinikum gebracht.