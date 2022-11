Zwei Verletzte bei Unfall in Langenwolschendorf – Rettungshubschrauber im Einsatz

Langenwolschendorf Bei einem Unfall in Langenwolschendorf sind am Montag zwei Autofahrerinnen verletzt worden.

Am Montag hat sich in Langenwolschendorf im Landkreis Greiz ein schwerer Unfall ereignet. Laut Angaben der Polizei fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Auto gegen 11.30 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt, um die Hauptstraße in Richtung Zeulenroda zu befahren. Dabei habe sie die Vorfahrt einer 35-Jährigen missachtet, die mit ihrem Auto in Richtung Schleiz unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Bundesstraße war zeitweise gesperrt

Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Zum Transport einer der Verletzten kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die Bundesstraße war bis gegen 13.30 Uhr gesperrt. Die Polizei Greiz ermittelt aktuell zum Unfallgeschehen.

