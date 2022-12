Zwei Verletzte bei Unfall mit Falschfahrer

A73 bei Eisfeld. Mann muss nach Unfall auf der A73 bei Eisfeld ins Krankenhaus. Die Autobahn blieb in Richtung Suhl für etwa eine Stunde gesperrt.

Ein Falschfahrer hat am Mittwochabend auf der A 73 in Südthüringen einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Sein Wagen sei bei Eisfeld im Landkreis Hildburghausen nach einer 20 Kilometer langen Irrfahrt in ein entgegenkommendes Auto gekracht, teilte die Polizei mit.

Der gerammte Wagen geriet ins Schleudern und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Die 25 Jahre alte Frau am Steuer und der 58-jährige Falschfahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn blieb in Richtung Suhl rund um die Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.

