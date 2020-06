Suhl. Ein 14-Jähriger ist bei einem Autounfall am Donnerstag in Suhl schwer verletzt worden. Ein 82-Jähriger hatte ihn zwischen zwei Autos eingeklemmt.

Zwischen zwei Autos eingeklemmt: 14-Jähriger schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstagmittag in der Linsenhofer Straße in Suhl gegenüber einer Schule. Demnach stand hier ein 14-jähriges Kind auf dem Gehweg gegenüber und war in ein Gespräch mit dem Fahrer eines angehaltenen Autos im Gespräch.

Augenblicke später wollte ein 82-Jähriger mit seinem Auto rückwärts ausparken. Nach ersten Erkenntnissen ging der Mann zu schnell von der Kupplung, wodurch sein Auto regelrecht nach hinten schoss.

Der 14-Jährige wurde zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Er musste im Asnchluss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gefahren werden.