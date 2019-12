Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwölfjährige aus Saalfeld wird vermisst

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hat Nele die elterliche Wohnung am Montagmorgen verlassen, um in die Schule zu gehen. Nach aktuellem Erkenntnisstand hielt sich die Zwölfjährige jedoch nicht in ihrer Schule auf. Laut verschiedener Zeugenaussagen wurde Nele stattdessen in Saalfelds Innenstadt auf.

Die Zwölfjährige Nele Kirschner aus Saalfeld wird seit Montagabend vermisst. Foto: Landespolizeiinspektion Saalfeld

Letztmalig wurde sie am Montag gegen 17.45 Uhr am Markt in Saalfeld gesehen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kehrte die Zwölfjährige Nele nicht nach Hause zurück.

Nele ist ungefähr 160 cm groß,

schlank,

sie hat lange dunkelbraune Haare.

Die Polizei Saalfeld bitte um Hinweise zum Aufenthaltsort von Nele Kirschner unter der Telefonnummer 03671/561210.