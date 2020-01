Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bill Hader und Rachel Bilson sind ein Paar

US-Schauspieler Bill Hader (41, "Barry") hat sich zum ersten Mal mit seiner Freundin, Schauspielkollegin Rachel Bilson (38, "Take Two") gezeigt. Bei den 77. Golden Globes Awards ging das Paar am Sonntagabend gemeinsam über den roten Teppich in Beverly Hills.

Bereits im Dezember 2019 hatte das US-Portal "TMZ" berichtet, Hader und Bilson hätten sich in seiner Heimatstadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma mit seiner Familie getroffen. Beide Schauspieler standen 2013 zusammen für den Film "Die To-Do Liste" vor der Kamera. Regisseurin war Haders damalige Frau Maggie Carey. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder, Bilson hat zusammen mit Ex-Partner und Kollege Hayden Christensen eine Tochter. Seit 2018 spielt Hader in der TV-Serie "Barry" mit. Bilson war zuletzt 2018 in der TV-Serie "Take two" zu sehen.