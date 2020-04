London John Cleese ist langweilig in der Quarantäne. Jetzt aber hat er etwas gefunden, um die Leere zu füllen.

John Cleese ist neu auf Instagram

Der britische Komiker und Schauspieler John Cleese nutzt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie die Selbstisolation, um bei Instagram aktiv zu werden.

Der 80-Jährige, der als Mitglied der Komiker-Truppe Monty Python in den 70er Jahren mit der TV-Serie "Monty Python's Flying Circus" berühmt wurde, eröffnete am Donnerstag einen Account bei dem Online-Dienst. Dazu veröffentlichte Cleese ("Das Leben des Brian", "Ein Fisch namens Wanda") ein kurzes Begrüßungsvideo. "Aufgrund der Langweile in dieser Quarantäne" habe er sich dazu entschieden, verkündete er parallel bei Twitter, wo er seit 2007 präsent ist.

Mit dem Namen Instagram hatte Cleese allerdings noch seine Probleme. "Ich habe entschieden, mein eigenes offizielles Kilogramm-Konto zu eröffnen", scherzte er in dem Videoclip, bevor ihn seine Tochter aus dem Hintergrund korrigierte. Was er seinen Fans auf Instagram bieten will, verriet Cleese auch: "Ihr könnt herkommen und mich besuchen und Tausende meiner privatesten und intimsten Fotos sehen."