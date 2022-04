Lagerfeld-Nachlass kann vor Auktion besichtigt werden

Köln Karl Lagerfeld war ein leidenschaftlicher Sammler. In Köln werden nun zahlreiche Stücke aus dem Nachlass des Modedesigners versteigert. Los geht es bei 50 Euro.

Die berühmten fingerlosen Handschuhe, ein Karl-Lagerfeld-Teddybär, ein Porträt mit seiner Katze Choupette: Solche Objekte aus dem Nachlass der Mode-Ikone können ab Donnerstag im Auktionshaus Sotheby's in Köln besichtigt und demnächst ersteigert werden.

233 Lose werden in zwei Live-Auktionen angeboten, aufgeteilt in eine Abendauktion am 4. Mai und eine Tagesauktion am 5. Mai. Weitere 250 Lose kommen vom 29. April bis 6. Mai online zur Versteigerung.

Zwei Tranchen des Lagerfeld-Nachlasses waren bereits im vergangenen Jahr in Monaco und Paris versteigert worden. Sie hatten zusammen 18,2 Millionen Euro erbracht, das Vierfache der Vorabschätzung.

Der Vorab-Schätzwert für alle rund 480 Lose liegt bei etwa 700.000 Euro. Die Preisspanne bewegt sich zwischen 50 und 80.000 Euro. Die meisten Objekte stammen aus Lagerfelds letztem Wohnsitz im französischen Louveciennes bei Versailles. Die Villa aus dem 18. Jahrhundert war vor allem mit Möbeln und Werbeplakaten aus seiner Heimat ausgestattet. Ein besonderer Schwerpunkt war dabei deutsche Kunst des frühen 20. Jahrhunderts, darunter mit einer bedeutenden Sammlung deutscher Werbeplakate.

Versteigert werden etwa Möbel des Architekten und Designers Bruno Paul. Dazu kommen dunkle Sonnenbrillen, Anzugsjacken, Schuhe und ein Ensemble des Zubehörs seiner Katze Choupette, die ihm in seinen letzten acht Lebensjahren Gesellschaft leistete.

Die Ausstellung im Palais Oppenheim in Köln läuft bis zum 4. Mai. Die anschließende Liveauktion ist die erste in der neuen Kölner Sotheby's-Zentrale.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-46801/5