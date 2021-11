Ellen DeGeneres Show Meghan und Harry inkognito in Halloween-Kostümen

Los Angeles Wann kann man am besten unerkannt feiern? An Halloween geht das besonders gut. Im Gespräch mit Ellen DeGeneres erinnert sich Meghan an eine "witzige Partynacht".

Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) haben zu Beginn ihrer Beziehung gemeinsam inkognito in Halloween-Kostümen gefeiert.

Das sagte die Duchess of Sussex in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt aus einem Interview der US-Talkshowlegende Ellen DeGeneres, das am Donnerstag im US-Fernsehen ausgestrahlt werden sollte.

"Das Motto war post-apokalyptisch. Deshalb hatten wir alle diese bizarren Kostüme an, und wir haben es geschafft, ein letztes Mal eine witzige Partynacht zu haben", erzählte Meghan. Neben ihr und Harry seien auch dessen Cousine Prinzessin Eugenie und ihr Partner Jack dabei gewesen.

Das Abenteuer soll im kanadischen Toronto stattgefunden haben, kurz bevor Prinz Harry und Meghan ihre Beziehung öffentlich machten. Mittlerweile hat sich das Paar vom britischen Königshaus verabschiedet und lebt mit Sohn Archie (2) und Baby Lillibet in Kalifornien.

