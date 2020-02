Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

US-Model Ashley Graham zeigt erste Fotos ihres Babys

US-Topmodel Ashley Graham (32) hat erste Bilder ihres neugeborenen Sohnes gezeigt. Auf Instagram postete sie am Montag (Ortszeit) zwei Fotos, auf dem die kleinen Finger des Babys zu sehen sind, einmal in ihrer Hand und einmal in der Hand ihres Mannes, Filmproduzent Justin Ervin.

Dazu schreibt sie: "Am 18. Januar 2020 haben wir um 18 Uhr 3,3 Kilogramm Liebe in unserem Leben begrüßen dürfen. Unseren Sohn kennenzulernen erfüllt unsere Herzen und wir können es kaum erwarten, ihn euch morgen richtig vorzustellen". Dazu verwies das Model auf die Instagram-Seite des Podcasts "Pretty Big Deal".

Graham ist das Werbe-Gesicht der amerikanischen Übergrößen-Bekleidungsfirma "Lane Bryant". Sie war als Model auf den Covern zahlreicher US-Magazine zu sehen und 2016 Jury-Mitglied der US-amerikanischen Fernsehsendung "America’s Next Top Model". Seit 2010 ist sie mit Ervin verheiratet.

Im August 2019 hatte sie ihre Schwangerschaft per Instagram öffentlich gemacht und Anfang November in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres verraten, dass es ein Junge wird.