Youtube führt neue Nachrichten-Seite ein

Mountain View Youtube stellt seinen Nutzerinnen und Nutzer nun ein neues Angebot zur Verfügung: Seriöse Nachrichtenberichte gebündelt auf einer Seite.

Google hat für seinen Videodienst Youtube neue Darstellungsoptionen für Nachrichten-Beiträge angekündigt. Ziel sei es, die Nutzerinnen und Nutzer stärker mit News aus verlässlichen Quellen in Berührung zu bringen. Dazu richte man eine neue Wiedergabeseite für Nachrichtenbeiträge ein, kündigten die Youtube-Manager Brandon Feldman und Geoff Samek in einem Blog-Eintrag an. „Diese Wiedergabeseite für Nachrichten wird Inhalte aus zuverlässigen Quellen aus den Bereichen Video-on-Demand, Live-Streams, Podcasts und Shorts zusammenfassen, so dass die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Tiefe gehen und mehrere Quellen und Blickwinkel erkunden können.“

Um die Wiedergabeseite für ein bestimmtes Nachrichtenthema zu öffnen, können die Nutzer künftig auf ein Video mit dem Nachrichtensymbol auf der Startseite oder in den Suchergebnissen klicken. Diese Funktion werde nach und nach für das Smartphone in rund 40 Ländern eingeführt. Die Integration für Desktop-PC und Smart TV werde folgen.