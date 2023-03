Zur Demonstration „Frieden in der Ukraine“ in Berlin kamen am Wochenende nach Angaben der Veranstalter 50.000 Menschen. Die Polizei zählte 13.000 Teilnehmer. So verschieden wie diese Zahlen sind auch die Meinungen unserer Leser zum Aufruf der Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer.