Buga hat über eine Million Besucher

Jens Kühn (59) aus Probstzella ist der millionste Besucher der Buga 2021 in Erfurt

Erfurt. Thüringer übertrifft magische Marke: Jens Kühn aus Probstzella.

Am Montag konnte auf der Bundesgartenschau in Erfurt der millionste Besucher begrüßt werden. Der 59-Jährige Jens Kühn aus Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) freute sich über ein üppiges Erfurt-Überraschungspaket für zwei Personen.

Die Bundesgartenschau kann noch bis zum 10. Oktober besucht werden. Ursprünglich galten mal 1,8 Millionen Gäste als das eigentliche Ziel. Doch wegen den anfänglichen Corona-Beschränkungen war das Erreichen dieses Vorhabens schnell unrealistisch geworden.

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein ist umso glücklicher, dass seit einigen Wochen täglich Tausende Gäste aus nah und fern zum Egapark sowie auf den Petersberg strömen. Damit werde zugleich der Einzelhandel und das Gastgewerbe in Thüringen gestärkt. Vergangene Woche wurde die neue Tagesbestmarke von 19.800 Besuchern erreicht. Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß kündigt an: „In den verbleibenden sechs Wochen legen wir in allen Bereichen einen richtigen Endspurt hin.“

Aktuell sorgen beispielsweise 63.000 Dahlien in mehr als 200 Sorten für ein Feuerwerk der Farben auf der Ega, im Willkommensbereich Petersberg wachsen 47.000 Sommerblumen. Die allgemeine aktuelle Themenwoche widmet sich dem Reisen – sie heißt „In 7 Tagen um die Welt“.