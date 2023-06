Bundeskanzler diskutiert mit unseren Lesern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Im August 2023 will er in Erfurt mit unseren Lesern diskutieren.

Erfurt. Ob Heizungsgesetz, Ukraine-Krieg, Migration oder Fachkräftemangel, diskutiert werden soll, was die Teilnehmer bewegt.

Auf seiner Reise durch Deutschland kommt Olaf Scholz am 10. August 2023 nach Erfurt und lädt – voraussichtlich am frühen Abend – zum Kanzlergespräch ein. Ob Heizungsgesetz, Ukraine-Krieg, Migration oder Fachkräftemangel, diskutiert werden soll, was die Teilnehmer bewegt. Bewerben Sie sich bis zum 30. Juni online für die Teilnahme (Mindestalter 16 Jahre). Jede Anmeldung gilt nur für die jeweilige Person. Bei mehr Einsendern als freien Plätzen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnehmer werden rechtzeitig informiert.

Bewerbungen unter www.thueringer-allgemeine.de/kanzlergespraech