CO2-Emissionen 2021 erreichen annähernd wieder das Niveau von 2019

Globales Kohlenstoff-Projekt mit Jenaer Beteiligung veröffentlicht neuen Bericht.

Nachdem 2020 die fossilen Kohlendioxid-Emissionen im globalen Schnitt deutlich gesunken waren, nähern sie sich in diesem Jahr wieder dem Niveau von vor der Corona-Pandemie an. Zu diesem Ergebnis kommt das Global Carbon Project unter Beteiligung des Max-Planck-Institutes für Biochemie in Jena. Jedes Jahr ziehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Bilanz darüber, wie viel CO2 weltweit in die Atmosphäre gelangt und von natürlichen Senken wieder aufgenommen wird. In der Zeitschrift Earth System Science Data veröffentlicht das Projekt nun seinen vorläufigen Bericht.

Emissionen aus Kohle- und Gasverbrauch nehmen stärker zu

Weltweite Lockdowns führten während der Corona-Pandemie dazu, dass sich der globale Kohlendioxid-Ausstoß 2020 um durchschnittlich 5,4 Prozent verringerte. Dass dies allerdings kein dauerhafter Effekt ist, zeigten die vorläufigen Zahlen des Global Carbon Projects: 2021 näherten sich die Emissionen mit 36,4 Milliarden Tonnen wieder dem Niveau von 2019, also von vor der Pandemie. Das sind rund 4,9 Prozent (4,1 Prozent bis 5,7 Prozent) mehr als 2020. Die Emissionen aus Kohle- und Gasverbrauch nehmen 2021 stärker zu als sie 2020 gesunken sind, die Emissionen aus der Verbrennung von Öl bleiben jedoch unter dem Niveau von 2019.

Auch die Trends sind wieder ähnlich, schreiben die Wisenschaftler: Sinkende CO2-Emissionen in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union stehen steigende CO2-Emissionen in Indien und China geenüber. In den EU-Staaten werden die Emmissionen 2021 voraussichtlich 7,6 Prozent höher liegen als 2020 und 2,8 Milliarden Tonnen erreichen (7 Prozent der globalen Emissionen). Das sind 4,2 Prozent unter dem Niveau von 2019. Auch in den Vereinigten Staaten steigen die Emissionen um 7,6 Prozent an, auf 5,1 Milliarden Tonnen (14 Prozent der globalen Emissionen). Damit liegen die Emissionen 3,7 Prozent unter dem Niveau von 2019.

Steigende CO2-Emissionen in Indien und China

Dagegen steigen die Emissionen in China in diesem Jahr um 4 Prozent auf 11,1 Milliarden Tonnen (31% der globalen Emissionen). Damit liegen sie 5,5 Prozent über dem Niveau von 2019. In Indien steigt der CO2-Ausstoß voraussichtlich um 12,6 Prozent auf 2,7 Milliarden Tonnen (7 Prozent der globalen Emissionen), das sind 4,4 Prozent mehr als 2019.

Das Global Carbon Project ist ein internationales Forschungsprojekt der Forschungsinitiative Future Earth zur globalen Nachhaltigkeit. Es zielt darauf ab, ein vollständiges Bild des globalen Kohlenstoffkreislaufs zu entwickeln, das sowohl seine bio-physikalische als auch menschliche Dimension und die Wechselwirkungen zwischen ihnen umfasst. Klimaforscherinnen und -forscher aus aller Welt arbeiten an dem Bericht. Aus Deutschland sind neben dem Max-Planck-Instituts für Biogeochemie (Jena) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts (Bremerhaven), der Ludwig-Maximilian-Universität (München), des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (Hamburg), des Karlsruhe Instituts für Technologie, des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung (Kiel) und des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung (Warnemünde) beteiligt.

