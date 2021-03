Die zehnjährige Frida sitzt zu Hause am Laptop und hat im Internet das Thüringer Schulportal aufgerufen, über das man die Thüringer Schulcloud erreicht.

Tafelbilder manipulieren, Fotos anschauen: Erneutes Leck in der Thüringer Schulcloud

Wer sich als Lehrer, Schüler oder Experte in der Thüringer Schulcloud anmeldete, konnte sich bis Montag noch digitale Tafelbilder, Stundenpläne und teilweise sogar Fotos anschauen, die eigentlich nur für einen begrenzten Teilnehmerkreis, nämlich die Schüler und Lehrer der betreffenden Klasse, bestimmt waren.