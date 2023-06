Nintendo Switch: Mit Mario durchs Badezimmer heizen

Wer hat hier Weichspüler verschüttet? - Allen Badezimmer-Hindernissen zum Trotz schenken sich Mario & Co in ihren Karts nichts.

Saubere Sache: Yoshi kurz vor dem Eintauchen in die Badewanne.

Berlin (dpa/tmn) „Mario Kart“ ist ein Rennspiel-Klassiker, den Nintendo immer weiter spinnt. Nun haben die Japaner eine neue Strecke angekündigt, die - nun ja, sagen wir - einen ausgeprägt feucht-fröhlichen Charakter hat.

Es geht haarscharf an der Toilette vorbei, bei prasselnder Dusche durch die gefüllte Badewanne und mit einem Sprung über die Kommode am Zahnputzbecher vorbei: Willkommen auf der neuen Badezimmer-Rennstrecke Squeaky Clean Sprint, die Nintendo in einer Videopräsentation für „Mario Kart Deluxe 8“ auf der Switch-Konsole angekündigt hat.

Für das blitzsaubere Rennen, bei dem Seifenstücke, Bürsten und Reinigerflaschen als Banden die in ausgelaufenem Weichspüler schlingernden Karts auf Kurs halten, reaktiviert Nintendo diverse Charaktere aus früheren „Mario Kart“-Games als Gaststars.

Petey, Wiggler und Kamek als Gaststars

Mit Mario, Prinzessin Peach oder Dino Yoshi dürfen so etwa auch der mutierte Piranha Petey (auch bekannt als Mutant-Tyranha aus „Mario Kart Double Dash“), Raupe Wiggler („Mario Kart 7“) oder Magier Kamek („Mario Kart Tour“) durchs Badezimmer heizen.

Das aber erst von einem noch nicht näher benannten Zeitpunkt in diesem Sommer an, wenn die fünfte Welle neuer Strecken für „Mario Kart Deluxe 8“ veröffentlicht wird.

Die Badezimmer-Strecke kostet extra

In deren Genuss kommt man selbst als Käuferin oder Käufer des rund 60 Euro teuren Switch-Titels nur, wenn man für 25 Euro den sogenannten Booster-Streckenpass zukauft oder Abonnent des Erweiterungspasses von Nintendo Switch Online ist.

Innerhalb des Booster-Streckenpasses hat Nintendo insgesamt acht neue Rennkurse bis Ende des Jahres geplant, die in sechs Wellen veröffentlicht werden.