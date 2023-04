Pkw-OS: Was Betriebssysteme im Auto machen

Noch ist es nicht so weit, auch nicht in dieser E-Klasse: Aber von 2024 an soll das Mercedes-Benz-Betriebssystem «MB.OS» mit vier verbundenen Zentralrechnern die bislang üblichen zahllosen einzelnen Steuergeräte ablösen.

Foto: Mercedes-Benz AG/dpa-tmn