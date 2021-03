Polizei warnt vor Anrufen von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern

Die Anrufer geben sich als angebliche Microsoft-Mitarbeiter aus und geben zum Beispiel an, dass der private Computer angegriffen worden sei. (Symbolfoto)

Erfurt. In Deutschland kommt es derzeit vermehrt zu Betrugsanrufen von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern, meist mit finanziellem Schaden für die Betroffenen.

Angebliche Mitarbeiter von Microsoft versuchen aktuell vermehrt in Deutschland mit Betrugsanrufen an das Geld oder an die sensiblen Daten ihrer Opfer zu kommen. Bei dem Anruf wird man darüber informiert, dass der private Computer angeblich angegriffen worden sei.

Im Rahmen des Telefonats wird dann von dem falschen Microsoft-Mitarbeiter angeboten, dass man Servicearbeiten am PC durchführen möchte, um den Computer von der Schadsoftware zu befreien. Im weiteren Verlauf macht der Betrüger deutlich, dass er dafür Zugriff auf den Rechner benötige. Tatsächlich werden dann im schlimmsten Falle sensible Daten ausgespäht, wodurch die Betrüger schon vielfach finanziellen Schaden anrichten konnten.

In Thüringen gibt es derzeit noch keine aktuellen Fälle. Die Polizei warnt deshalb: