Corona-Fall an der Gemeinschaftsschule Tanna

Ein Schüler der Staatlichen Gemeinschaftsschule Tanna ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachdem die Schulleitung am Donnerstagnachmittag über das Testergebnis informiert wurde, hat sie die aus 22 Schülern bestehende Klasse in Quarantäne geschickt, ebenso acht Lehrer, mit denen der Infizierte Kontakt hatte. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Das bestätigt der beauftragte Schulleiter Rolf Busch am Donnerstagabend auf Anfrage der Redaktion. Am Freitag werden die beiden 10. Klassen als Abschlussklassen Unterricht in der Schule haben, ebenso die 5. und 6. Klassen. Die 7., 8. und 9. Klassen werden wie zu Zeiten des ersten Shutdowns über die Schulcloud Onlineunterricht erhalten.

„Wie es ab Montag weitergeht, werden wir am Freitag beraten. Nach dem Ampelsystem sind wir immer noch auf Stufe grün“, sagte Rolf Busch, der hofft, dass seine 237 Schüler zählende Bildungseinrichtung von einem größeren Coronaausbruch verschont bleibt.

Auf die im selben Gebäude befindliche Grundschule habe der erste Coronafall an der Gemeinschaftsschule vorerst keine Auswirkungen. Der Unterricht sei auch weitergegangen, als im benachbarten DRK-Kindergarten eine Erzieherin auf das Virus positiv getestet wurde und Kolleginnen wie Kinder in Quarantäne mussten.