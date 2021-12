Thüringen hilft: Das schönste Weihnachtsgeschenk für Eileen in Lehesten

Lehesten. Nach vielen Jahren in verschiedenen Kinderheimen hat die 16-jährige Eileen endlich eine neue Familie gefunden – und bekommt ihr eigenes Zimmer.

Das 17. Weihnachtsfest ist für Eileen ein ganz besonderes. Nach vielen Jahren kann sie es wieder mit einer Familie feiern, mit ihrer Familie, denn Stefanie Lischka und Enrico Pietereck aus Lehesten im Thüringer Wald haben die 16-Jährige neben ihren eigenen Kindern als Tochter aufgenommen.

„Eileen hat schon viele schlimme Erfahrungen gemacht“, weiß Anke Schmidt vom Ambulanten Hospizdienst in Bad Lobenstein. Seit vielen Jahren war das Mädchen in verschiedenen Jugendheimen untergebracht, fühlte sich aber nie angekommen. Ihre letzte Station, ein Kinderheim im nahen Röttersdorf, wird demnächst geschlossen. Eileen sollte in eine Notobhut nach Leipzig ziehen, weil sich dort Jugendamt und Vormund um sie kümmern. Doch für Eileen wäre es ein schlimmer Schritt in Richtung Vergangenheit, weil sie aus dieser Region kommt. Und ein weiterer seelischer Verlust, denn sie hat in ihrem Klassenkameraden Lukas Lischka einen Freund gefunden. „Er hat uns gefragt, ob wir Eileen aufnehmen können, damit sie in ihrer gewohnten Umgebung und bei ihren Freunden bleiben kann“, verrät Stefanie Lischka. „Wir kennen und mögen sie schon lange, möchten ihr ein neues Zuhause geben, eine Familie, und alles, was ein Mensch in diesem Alter braucht und erwartet.“

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und natürlich soll Eileen ihr eigenes Zimmer bekommen, in das sie sich zurückziehen, wo sie lernen und träumen kann. Dafür wird ein Raum im Obergeschoss umgebaut, was bei einem alten Haus nicht ganz so einfach ist. „Thüringen hilft“ will den Umbau und die Einrichtung des Zimmers mit 5000 Euro unterstützen. Für Eileens schönstes Weihnachtsfest.

Wer spenden möchte:

IBAN: DE89 8205 1000 0125 0222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Für eine Spendenquittung bitte im Feld Verwendungszweck die Adresse angeben. Wer

nicht genannt werden möchte, vermerkt dort den Hinweis „anonym“.

Hier können Sie auch bequem und sicher online spenden

Thüringen hilft - so können Sie auch helfen: