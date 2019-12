Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die wichtigsten Ereignisse 2019 in Thüringen: Januar bis März

12. Januar - Im Keller eines Jenaer Mehrfamilienhauses wird die Leiche einer gewaltsam getöteten 87-Jährigen gefunden. Einen Tag später nimmt die Polizei einen 24 Jahre alten Mann unter Tatverdacht fest. Verwandte und Bekannte hatten die Frau seit zwei Tagen vermisst.

13. Januar - CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring macht seine Krebserkrankung öffentlich, die im Oktober 2018 auch eine Operation erfordert habe. Er spricht von einer hohen Heilungschance - und einige Wochen später von Heilung.

15. Januar - Im Streit um die Stromtrasse Suedlink klagt die Landesregierung vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie will erreichen, dass die Bundesnetzagentur Thüringens Alternativvorschlag zur Trassenführung gleichrangig zum bisher favorisierten Korridor durch den Freistaat prüft. Suedlink soll von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg führen.

25. Januar - Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald erklärt AfD-Politiker zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar für nicht willkommen in der Gedenkstätte. Sie halte es für geboten, „dass Vertreter der AfD an einer Gedenkveranstaltung an diesen Orten nicht teilnehmen, solange sie sich nicht glaubhaft von den antidemokratischen, menschenrechtsfeindlichen und geschichtsrevisionistischen Positionen in ihrer Partei distanzieren“.

29. Januar - 23 Jahre nach dem Mord an einer Zehnjährigen aus Jena wird ein 76 Jahre alter Mann aus Sachsen als Tatverdächtiger festgenommen. Der wegen Sexualdelikten mehrfach Vorbestrafte soll das Kind im August 1996 in Jena entführt und später getötet haben. Die Überreste des Mädchens waren im Januar 1997 bei Großburschla (Wartburgkreis) in einem Wald gefunden worden.

Anfang August hebt das Oberlandesgericht den Haftbefehl wieder auf, da die von verdeckten Ermittlern gesammelten Beweise aufgrund des Vorgehens nicht gerichtsverwertbar seien. Wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen nach einer 15-jährigen Haftstrafe aus Bayern muss der Verdächtige aber kurz darauf wieder in Haft.

30. Januar - Der Landtag verabschiedet ein Transparenzgesetz, um den Einfluss von Lobbyarbeit öffentlich zu machen. Demnach müssen künftig Organisationen und Personen dokumentiert werden, die sich mit schriftlichen Stellungnahmen bei der Gesetzgebung eingebracht haben.

6. Februar - In Weimar kommen Spitzenpolitiker aus Bund und Ländern zusammen, um an den Tag vor 100 Jahren zu erinnern, an dem erstmals die Nationalversammlung zusammentrat. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt diese als erstes deutsches Parlament, das in freien und gleichen Wahlen gewählt wurde und in dem erstmals in einem solchen Parlament eine Frau ans Rednerpult trat. Die Nationalversammlung verabschiedete am 31. Juli 1919 die Reichsverfassung.

14. Februar - Der baden-württembergische Buchgroßhändler KNV stellt Insolvenzantrag. 2014 hatte er ein für 150 Millionen Euro gebautes Logistikzentrum in Erfurt in Betrieb genommen, dessen rund 1000 Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze bangen.

16. Februar - Der langjährige Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Wolfgang Nossen, stirbt im Alter von 88 Jahren. Als Kind hatte er das Ghetto von Breslau (Wroclaw) überlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er zunächst in Erfurt und wanderte anschließend nach Israel aus. Nach dem Mauerfall kehrte er zurück und leitete die Gemeinde von 1995 bis 2012.

27. Februar - Bei Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Blutdoping-Netzwerk werden bei der nordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld und in Erfurt neun Verdächtige festgenommen. Ein Erfurter Sportarzt soll Drahtzieher bei Eigenblut-Doping von 21 Sportlern aus acht Ländern und fünf Winter- und Sommersportarten gewesen sein.

28. Februar - Der Landtag beschließt, den Weltkindertag am

20. September als zusätzlichen Feiertag in Thüringen einzuführen. Die Opposition kritisiert erwartete Nachteile für die Wirtschaft und bezeichnet den Feiertag als Wahlkampfgeschenk.

28. Februar - Der Mühlhäuser Stadtrat verzichtet nach öffentlicher Kritik auf den geplanten Standort für ein Bratwurstmuseum auf dem Gelände eines ehemaligen KZ-Außenlagers. Das Gelände diente auch der Volkspolizei und als Flüchtlingsunterkunft. Das Museum soll nun auf einer etwas südlicher liegenden Fläche gebaut werden.

8. März - Die Staatsanwaltschaft Chemnitz stellt Ermittlungen gegen den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke ein, der auf Facebook Demonstrationsfotos auch mit dem Bild einer getöteten Studentin gepostet hatte. Die Eltern der von einem marokkanischen Lkw-Fahrer getöteten Frau hatten einen Verstoß gegen Urheberrechte angezeigt, da sie die Verwendung des Bildes nicht genehmigt hätten.

11. März - Die Staatsanwaltschaft Erfurt stellt Ermittlungen wegen Vorwürfen des Geheimnisverrats gegen Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) ein. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt, dass er durch ein Gespräch mit Finanzministerin Heike Taubert (SPD) über Steuerermittlungen gegen CDU-Fraktionschef Mike Mohring das Dienstgeheimnis verletzt habe.

12. März - Der Eisenacher Stadtrat stimmt im zweiten Anlauf für die Fusion mit dem Wartburgkreis ab 2022, über die noch der Landtag entscheiden muss. Im Dezember 2018 hatte das Kommunalparlament das Vorhaben bei Abstimmungspatt noch abgelehnt.

15. März - Stefan Gruhner, Landesvorsitzender der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union (JU), verliert die Abstimmung um den JU-Bundesvorsitz gegen Tilman Kuban aus Niedersachsen.

18. März - Die KMG Kliniken aus Brandenburg übernehmen von der insolventen DRK-Krankenhausgesellschaft Thüringen-Brandenburg die Kliniken Bad Frankenhausen, Sondershausen, Sömmerda und Luckenwalde (Brandenburg). Der für die Insolvenz vor allem verantwortliche Standort Bad Frankenhausen soll in verkleinerter Form erhalten bleiben.

21. März - Das Marienmosaik des Erfurter Doms ist nach einem halben Jahrhundert wieder dorthin zurückgekehrt. Das 1865 angebrachte Mosaik war 1968 wegen schwerer Schäden am Dach entfernt worden. Nun ist es im Dachstuhl untergebracht. Das 44 Quadratmeter große Mosaik wiegt 900 Kilo und ist an einem zweieinhalb Tonnen schweren Stahlgerüst angebracht.