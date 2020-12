Die Abwehr der Einsamkeit im Lockdown – Heimbewohner fürchten erneute Schließung

Dienstagvormittag, im Wohnbereich „Grün“ ist Bastelstunde angesagt. Auf dem Tisch liegen Eiszapfen aus Papier und Wolle für die Fenster, das passt, in der Nacht ist der erste Schnee gefallen. Das sei Seniorenarbeit, er protestiere, bemerkt Sigfried Pfitzer heiter. Der 86-Jährige ist hier bekannt für seine Scherze. Er schaut jeden Tag Fernsehen, sagt er, und kennt die Corona-Nachrichten. Auch die von Leuten, die das alles für einen Jux halten, sagt er, und ohne Maske herumlaufen.

Macht ihm Corona Angst? Er schweigt, schaut aus dem Fenster, wo der Verkehr des Stadtrings vorbeirauscht. Vielleicht überhört er die Frage absichtlich. Dann erzählt er vom Frühling, als unten ihm Hof der Leierkastenmann spielte, Musiker vom Theater und Leute aus der Stadt kamen mit ihren Violinen. Der Wind hatte Notenblätter durch die Luft gewirbelt. Sigfried Pfitzer muss lachen bei der Erinnerung. Damals bemerkt er, hatten viele vor Rührung geweint. Wie begraben hat man sich in der Zeit der Einsamkeit gefühlt. Die Wochen im Frühjahr, als das Heim für Besucher geschlossen war, sind hier noch sehr gegenwärtig.

Suse Scherf leitet das AWO-Seniorenheim „Haus zu den vier Jahreszeiten“ in Erfurt. Foto: Elena Rauch / TA

Vor allem die Bewohner mit beginnender Demenz haben gelitten, sagt Heimleiterin Suse Scherf, der Lockdown habe Krankheitsverläufe beschleunigt. Sie erzählt von einer Seniorin, die jeden Tag auf den Besuch ihres Neffen wartete. Deren ratlose Verzweiflung jeden Tag aufs Neue entstand, weil sie die Erklärungen der Situation über Nacht wieder vergessen hatte.

Adventsgestecke auf den Tischen, in der Ecke steht schon ein geschmückter Baum: Es soll für die Bewohner weihnachtlich wie möglich sein, wenigstes äußerlich, die Grenzen sind ohnehin spürbar. Keine Kita-Kinder, über deren Besuche sich die Bewohner immer so freuen. Das letzte mal waren sie im Januar da. Keine Künstler, die sie sonst im Advent ins Heim holen, keine Feiern in großer Runde. Die Senioren bleiben in ihren vier Wohnbereichen unter sich. Wir versuchen, sagt Suse Scherf, so gut wie möglich die Einschränkungen aufzufangen. Einige der Kollegen proben mit Gitarre und Blockflöten für ein Weihnachtskonzert. Wenn die Musik nicht ins Haus kann, muss man sie selber machen.

Heim ist bislang von Corona-Infektionen verschont geblieben

Vom „härtesten Weihnachten seit 1945“ hatte Armin Laschet gesprochen. Wenn man die 85-jährige Bewohnerin Erna Plock nach der härtesten Zeit fragt, erzählt sie vom Jahr 1946, als sie mit ihren Eltern und vier Geschwistern aus Tschechien vertrieben wurden. Drei Monate waren sie unterwegs, bis sie in Kirchheim ein Obdach fanden. Ein Zimmer für alle und nicht genug zu essen. Sie hatten in jenem Herbst die abgeernteten Felder nach Getreideähren abgesucht, aber es hat nie gereicht, gegen den Hunger.

Sigfried Pfitzer lebt im AWO-Seniorenheim „Haus zu den vier Jahreszeiten“ in Erfurt. Foto: Elena Rauch / TA

Sigfried Pfitzer erzählt von jenen Tagen im Krankenhaus, als ihm die Ärzte sagten, dass er nun in seiner Wohnung nicht mehr zurecht kommen würde. Dass er ins Pflegeheim muss. Das war hart.

Und Corona? Sie fürchtet das Virus nicht, sagt Erna Plock. Jedenfalls nicht für sich. In ihrem Zimmer hängen Fotografien ihrer Familie, Kinder, Enkel, Urenkel. Um ihre Familie hat sie Angst.

Bislang ist das Heim von Corona-Infektionen verschont geblieben. Aber wenn Suse Scherf die Nachrichten verfolgt, fühlt sie sich wie auf einer Insel und muss zusehen, wie das Wasser steigt. Wenn außerhalb ihrer Dienstzeit das Handy klingelt, zuckt sie zusammen. Kürzlich wurde ein Wasserschaden in der Küche mitgeteilt. „Gott sei Dank!“ habe sie da gedacht.

Seit Oktober steht der Betrieb, wie in allen Pflegeeinrichtungen der Stadt, auf Stufe Gelb. Wer in das Haus will, muss sich vor der Tür telefonisch anmelden, damit sie hier den Überblick behalten. Die Kontakte sind auf zwei Besuche pro Bewohner von maximal zwei Stunden täglich begrenzt. Wer von den Bewohnern raus will oder muss, zum Arzt, zum Einkaufen oder für eine Runde im Hof, kann das natürlich, man sei kein geschlossenes Haus. Die Mitarbeiter, sagt Suse Scherf, beschränken ihre Kontakte im privaten Bereich trotzdem soweit es geht. Wir vermeiden allen, was ein zusätzliches Risiko sein kann, erklärt sie. Die meisten Bewohner fürchten eine neue Schließung des Heims für die Außenwelt mehr, als das Virus. Die Abwehr des Virus bedeutet hier die Abwehr der Einsamkeit.

In den Stationen steht Schutzausrüstung bereit

Sie setzt viel auf die Schnelltests im Heim, die eine Bundesverordnung seit 15. Oktober möglich macht. Mit der Awo als Heimträger hatten sie hier schon Mitte November das dafür geforderte Testkonzept zum Gesundheitsamt geschickt. Die Tests sind bestellt, sie rechnen noch in dieser Woche mit ihnen. Anders als andere Träger werde man bei Besuchern nicht offensiv dafür werben. Aus ihrer Sicht ist es wichtiger, Bewohner testen zu können die neu aufgenommen werden oder womöglich ungetestet aus einer Klinik kommen. Und vor allem auch Mitarbeiter in Fällen, in denen das Gesundheitsamt nicht testet. Bei ungeklärten Kontaktfällen zum Beispiel müssen sie bislang in Quarantäne und fallen im Heim aus. Die Schnelltests würden die Sicherheit erhöhen und niemand wisse, wie lange sie gebraucht werden und reichen. Für einen Infektionsfall sind sie gerüstet. In den Stationen steht Schutzausrüstung bereit, jeder weiß, was er dann zu tun hat. Und jeder hofft, das dieser Kelch an ihnen vorbeigeht.

Im Heim geht es auf Mittag, auf den Gängen klappert Geschirr, es gibt bayrischen Leberkäse und zum Nachtisch Kompott. Erna Plock rückt sich den Rollator heran, sie will nicht allein im Zimmer essen. Das Gespräch über Corona und die Angst um die Kinder hat sie beunruhigt. In ihren Augen stehen Tränen. Wir bekommen das hin, tröstet Suse Scherf, und streicht ihr über den Rücken. Das müssen wir, antwortet die Seniorin.