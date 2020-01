Manfred Liebe, Magdalena Warnt und Ursula Lilienthal wohnen im Friedrich-Zimmer-Haus in Weimar. Musik hören sie alle gern.

Weimar. Musik weckt viele Erinnerungen und kann ein wichtiger Schlüssel im Kampf gegen Demenz sein. In Weimar startet ein neues Projekt.

Spendenaktion „Thüringen hilft“: Die persönliche Hitparade

Erinnerungen sind bei Demenz überaus wichtig und hilfreich. Denn das Wecken von Erinnerungen, das intensive Nachdenken und Grübeln setzt die vielzitierten grauen Zellen in Bewegung, sorgt für geistige Aktivität – und hält das Gehirn auf Trab, denn das Langzeitgedächtnis funktioniert bei Demenzkranken noch lange Zeit wesentlich besser als der Kurzzeitspeicher. Auch die Seele profitiert von den meist positiven Erinnerungen an Kindheit und Jugend, an besondere, glückliche Situationen im Leben. Die erzählten Geschichten wirken sich meist positiv auf die Gesamtsituation aus, führen zu einem besseren Allgemeinbefinden, einem schöneren Lebensgefühl.

Es gibt viele Wege, bei den Betroffenen Erinnerungen zu wecken, etwa durch alte Fotos, Bilder oder auch spezielle Gegenstände wie Schlüssel oder Koffer, zu denen jeder etwas erzählen kann. Aber auch Musik ist eine gute Möglichkeit, Erinnerungen zu wecken. Denn jede Phase des Lebens ist mit bestimmter Musik verbunden, viele Stücke oder Lieder mit besonderen Erinnerungen.

Im Friedrich-Zimmer-Haus in Weimar arbeiten Einrichtungsleiter Thomas Börner und seine Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit Experten der Universität Jena gerade an einem konkreten Projekt: „Musik schlägt bei Menschen mit Demenz Brücken in deren eigene Gedankenwelt. Deshalb wollen wir für jeden Bewohner unseres Hauses eine individuelle Titelliste erstellen, die Lieblingsmusik jedes Einzelnen zusammensuchen. Dabei helfen uns sowohl die Bewohner selbst als auch ihre Angehörigen.“

Denn jeder Mensch, so Börner, hat einen eigenen Musikgeschmack, der sich auch nach der jeweiligen Gemütsverfassung ändert. „Wenn ich traurig bin, mag ich oft andere Musik hören als in fröhlichen Momenten.“ Und die oft im Alltag praktizierte Dauerberieselung aus dem Radio ist keine gute Lösung, wenn man sie nicht nur kurzzeitig, sondern stundenweise oder gar den ganzen Tag lang ertragen muss. Damit die Bewohner des Hauses nicht zwangsweise die Musik der anderen ertragen müssen, diese sich zum Hören aber auch nicht zurückziehen oder eine Musikanlage anschaffen müssen, setzten Thomas Börner und sein Team auf mp3-Player und Kopfhörer. Und haben bei ersten Versuchen tolle Erfahrungen damit gemacht. „So ist die Musik, sind die Gedanken und Erinnerungen viel intensiver.“ Und viel wirkungsvoller, denn bestimmte Titel wirken auf die Bewohner beruhigend.

„Thüringen hilft“ möchte dieses Musikprojekt unterstützen. Wer helfen will:

Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Wer im Feld „Verwendungszweck“ seine Anschrift angibt, erhält automatisch eine Spendenquittung.

„Alte Kameraden – Live“: Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt unterstützt die Spendenaktion mit Frühjahrskonzerten in ganz Thüringen. Termine und Tickets der Tour unter 0361 / 227 5227. Die neue CD mit den schönsten Märschen ist unter 0361 / 227 5859 erhältlich.