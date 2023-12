Eine neue Küche für die Kinderoase – „Thüringen hilft“ will es möglich machen

Erfurt. Auch wenn Krisen und Kriege für Unsicherheit sorgen, bittet „Thüringen hilft“ um Unterstützung der Spendenaktion dieser Zeitung.

Ein Matsch-Spielplatz für Jugendliche mit Behinderung in Gefell, eine Aufstehhilfe für einen älteren Herrn nach einer beidseitigen Bein-Amputation in Erfurt, Ausgabekisten für die Tafel in Weimar und Kühlgeräte für die Tafel in Jena, Unterstützung für die Kindertrauergruppe in Greiz und eine Kuschelecke für einen behinderten Jungen in Bad Blankenburg – die Wunschliste für „Thüringen hilft“ wurde in den vergangenen Monaten immer länger. Aber die Spendenaktion unserer Zeitung und der Diakonie Mitteldeutschland will alle Projekte umsetzen – und bittet mit der traditionellen Adventsaktion die Leser um Hilfe.

Mia (links) und Leonie freuen sich über die neue Küche der Kinder-Oase des Vereins „Ein Dach für alle“, die sich in Jena um die Kinder wohnungsloser Eltern sowie der Mieter der vereinseigenen Wohnungen kümmert. Geschäftsführerin Kerstin Schulz hat „Thüringen hilft“ um Stühle und Tische für die neue Küche gebeten. Foto: Ingo Glase

Hohe Kosten setzen Haushalte und Hilfsdienste unter Druck

Doch die Zeit dafür scheint denkbar ungünstig: „Es ist unübersehbar, dass der Krieg in der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten auch Auswirkungen auf unser Leben haben“, weiß Christoph Stolte, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Mitteldeutschland. „Energie- und Lebensmittelpreise sind nach wie vor hoch. Auch unsere sozialen Dienste sind unter Druck. Sie müssen mehr Menschen unterstützen, gleichzeitig aber ebenfalls mehr zahlen, um Räume warm und Lebensmittel kühl zu halten. Daneben gibt es noch die alltäglichen Schicksalsschläge, denen sich ,Thüringen hilft‘ seit jeher widmet. Deshalb ist Ihre Unterstützung in diesem Jahr besonders wichtig. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende! Schenken wir Menschen in Not Wärme, Geborgenheit und Zuversicht.“

In der Kinderoase in Jena wird zusammen gekocht

Auch Kinder und Jugendliche bekommen die Situation zu spüren, wenn das Geld in der Haushaltskasse knapper wird. Sozialen Einrichtungen oder helfenden Vereinen fällt es immer schwerer, ihnen eine sorgenfreie Zeit zu bieten. In Jena etwa kümmert sich die Kinderoase des Vereins „Ein Dach für alle“ nachmittags um etwa ein Dutzend Kinder wohnungsloser Eltern, die in den vereinseigenen Wohnungen und Zimmern einen Platz gefunden haben. So wird zusammen gespielt, gelernt, gekocht und gegessen, „am liebsten Königsberger Klopse oder Nudeln mit Tomatensoße“, verrät Geschäftsführerin Kerstin Schulz. Doch die über 20 Jahre alte Küche musste dringend ersetzt werden. Eine neue Küchenzeile wurde bereits von einem Sponsor spendiert, nun fehlen noch Tische und Stühle für die große Runde, denn auch bedürftige Kinder aus dem Stadtviertel kommen oft und gern in die fröhliche Oase. Mit 1500 Euro möchte „Thüringen hilft“ das Projekt unterstützen.

Angela Parsche (46) lebt seit vielen Jahren im Friedrich-Zimmer-Haus in Weimar. Krankheitsbedingt ist sie bettlägerig, körperlich und geistig stark eingeschränkt. Sie schaut gern Fernsehen, vor allem Serien wie „Sturm der Liebe", diese sind aber durch den hohen Konsum auf Dauer eintönig und vorhersehbar, erklärt Hausleiter Thomas Börner (links). Ein modernes Gerät mit den Möglichkeiten, andere Medien, etwa Familienfotos, abzuspielen und über die Mediatheken der Sender interessante Sendungen wie Natur- und Tierfilme abzurufen, würde ihren Alltag erhellen. Doch weder das Haus noch Angela Parsche selbst verfügen über die nötigen Mittel. „Thüringen hilft" will ihr deshalb einen modernen Fernseher im Wert von 250 Euro schenken. Foto: Ingo Glase

Hartes Schicksal für 46-Jährige

Auch aus Weimar ist ein Wunschzettel gekommen: Im Friedrich-Zimmer-Haus hat man sich besonders auf die Betreuung und Pflege von Menschen mit einer Demenz spezialisiert, bietet ihnen ein familiäres, liebevolles Zuhause. Seit vielen Jahren lebt auch Angela Parsche dort: Die 46-Jährige ist nach einer Komplikation während einer Schwangerschaft geistig und körperlich eingeschränkt, kann das Bett nicht mehr verlassen. „Aber dennoch will sie am Leben im Haus teilnehmen“, verrät Hausleiter Thomas Börner. „Ihre Zimmertür muss meist offen bleiben, damit sie sieht, was im Gemeinschaftsraum passiert. Zudem schaut sie gern Fernsehen, meist Serien.“

Diese seien aber auf Dauer eintönig und vorhersehbar. Ein modernes Gerät mit den Möglichkeiten, andere Medien, etwa Familienfotos, abzuspielen und über die Mediatheken der Sender interessante Sendungen wie Natur- und Tierfilme abzurufen, würde ihren Alltag erhellen. Doch weder das Haus noch Angela Parsche selbst verfügen über die nötigen Mittel. „Thüringen hilft“ will ihr deshalb einen modernen Fernseher im Wert von 250 Euro schenken. „Das wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk“, so Thomas Börner.

