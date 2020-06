Die Zitronentörtchen von Stephany Schreiner aus Gera haben es in sich: nämlich einen erfrischenden Kern aus spritzig-saurer Creme.

Erfurt. Am 20. Juni ist Einsendeschluss. Für die besten Rezepte gibt es Küchenmaschinen zu gewinnen.

Endspurt bei der Thüringer Backzeit

„Was passt besser zum Sommer als ein leicht süß-saurer Cupcake“, fragt Leserin Stephany Schreiner aus Gera – und liefert die Antwort in ihrer Backzeit-Bewerbung gleich mit: „Genau, nichts. Denn die Überraschung lauert innen: Ein flüssiger Kern aus frischem Lemon Curd. Einfach lecker! Jeder Biss ist eine Harmonie aus sauren Zitronen mit der leichten Süße der Frischkäsehaube. Perfekt für den Sommer eben“, so die Hobbybäckerin.

Mit dem Zitronencreme-Törtchen hat sie sich für die dritte Thüringer Backzeit beworben, dem Rezept-Magazin Ihrer Tageszeitung. Doch die Konkurrenz ist groß: ob Erdbeertorte oder Schokokuchen, Eierlikör-Schnitte oder Deckelplätzchen – dutzende Rezepte aus ganz Thüringen sind bereits in der Redaktion eingetroffen.

Bis zum 20. Juni werden die schönsten Rezepte für Kuchen, Torten oder Kleingebäck zu festlichen Anlässen gesucht. Wichtig ist neben der genauen Zutatenliste eine leicht verständliche Backanleitung zum Nachmachen.

Zu gewinnen gibt es drei hochwertige Küchenmaschinen von KitchenAid. Eine Jury entscheidet: Wer es mit seinem Rezept in die Top 50 schafft, bekommt einen Platz auf den Seiten der „Thüringer Backzeit“, die am 14. August erscheint. Eine Besonderheit dieses Jahr: Wer aufs Cover kommt, ist eine Überraschung – die Gewinnerin oder der Gewinner erfährt davon erst am Tag der Veröffentlichung.

Eingereicht werden die Rezepte inklusive Backanleitung und Zutatenliste hier.