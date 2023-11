Erste Hilfe schon der Schule vermitteln

Nicht jeder weiß, was in kritischen Situationen zu tun ist. In Erste-Hilfe-Kursen kann man das lernen. Rettungskräfte fordern, schon in der Schule damit anzufangen.

Erfurt. Über das Zusammenspiel bei Notfällen diskutierten am Katastrophenschutz beteiligte Organisationen bei einem Symposium der Landesärztekammer. Sie stellten einige Forderungen auf.

Notärzte, Sanitäter und Apotheker, Ministerien, Bundeswehr und Technisches Hilfswerk (THW) – bei einem Symposium der Thüringer Landesärztekammer in Jena diskutierten Vertreter vieler am Katastrophenschutz beteiligter Organisationen über deren Zusammenspiel bei einem Notfall. „Es war eine gute und eine wichtige Veranstaltung“, so die Bilanz von DRK-Landesarzt und Mitorganisator Reinhard Fünfstück. „Thüringen ist, das hat die Veranstaltung gezeigt, gut auf solche Ausnahmesituationen vorbereitet. Aber es kamen auch Defizite zur Sprache, die angegangen werden müssen.“

So hätten etwa Vertreter der Rettungsdienste beklagt, dass die Erste-Hilfe-Ausbildung im schulischen Bereich vernachlässigt werde. „Aber gerade junge Leute sollten wissen, was in einem Notfall zu tun ist, wie Verletzten geholfen werden kann.“ Da sei auch das Bildungsministerium gefragt.

Apotheker warnten derweil angesichts vieler Lieferengpässe bei Medikamenten vor leeren Regalen in den Notfalldepots. „Doch für einen Ernstfall müssen jederzeit genügend Reserven bereitstehen“, fordert Fünfstück.

Ein dritter wichtiger Punkt war der Einsatz der Seelsorger bei schweren Unfällen und Katastrophen. So wurde gefordert, viel schneller und öfter als bisher psychologische Begleitung für Rettungskräfte und Betroffene anzubieten.