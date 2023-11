Ayurvedischer Frühstücksbrei mit Hirse, Pekannüssen & Birnen

Der perfekte Start in den Tag: Leicht verdauliche Kohlenhydrate und etwas gesundes Fett, dazu leicht gedünstetes Obst.

Aus Sicht der Ayurveda sollten wir warm und leicht verdaulich sein – genau wie der süße Getreidebrei mit Kardamom, Zimt und Ahornsirup.

Um uns insbesondere nach dem Schlafen sanft und achtsam vom Erholungs- zurück in den Performermodus zu bringen, sollte das Frühstück aus ayurvedischer Sicht warm und leicht verdaulich sein. Am besten eignen sich dafür Kohlenhydrate aus Getreide wie Hafer oder Hirse, verfeinert mit stoffwechselanregenden Gewürzen und gesunden Fetten und Früchten. Ein Mix, der den Blutzuckerspiegel in Balance hält und sowohl schnell als auch anhaltend Energie spendet, übrigens auch bei nachmittäglichen Tiefs. Damit säurehaltiges Obst bekömmlicher wird: kurz anbraten – und anders als hierzulande üblich generell nicht mit Milcheiweiß kombinieren. Probieren Sie es doch einfach mal aus und verraten uns, wie es war!

Ingwer boostet: Durch seine anregende Wirkung ist Ingwer der beste Freund des Verdauungsfeuers Agni. Unterstützt das Herz-Kreislauf-System, entspannt die Muskulatur und hilft bei Übelkeit, Völlegefühl und Appetitlosigkeit.

Kardamom neutralisiert: wirkt entsäuernd und hilft deshalb erstklassig bei Sodbrennen und säureempfindlichem Magen. Zusätzlich regt er die Verdauung an und vertreibt Mundgeruch.

Zimt stärkt: Neben Ingwer eines der Universalmittel, das für guten Blutdruck und Kreislauf sorgt, die Stimmung hebt, Nieren und Verdauung anregt und den Blutzucker reguliert.

Ayurvedischer Frühstücksbrei

Zutaten für 2 Portionen:

1 Stück Bio-Ingwer (ca. 2 cm)

100 g Hirse

½ TL Kardamom

1 TL Zimt

ca. 2 EL Ahornsirup

1 reife Birne (oder Apfel oder Banane)

2 EL Ghee (geklärte Butter; alternativ Pflanzenöl)

2 EL Pekannüsse

2 Stiele Minze

1 TL getrocknete Blütenmischung (z. B. Lavendel, Rose, Ringelblume, Holunder)

1 Ingwer waschen und fein reiben. Mit Hirse, Kardamom, Zimt und Ahornsirup in einem Topf mit 300 ml Wasser unter gelegentlichem Rühren aufkochen. Die Hitze reduzieren und ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen. Vom Herd nehmen und zugedeckt ca. 10 Minuten quellen lassen.

2 Inzwischen Birne waschen, vierteln, entkernen, das Fruchtfleisch in Spalten schneiden. Ghee in einer Pfanne erhitzen und die Birnenspalten darin ca. 2 Minuten anbraten.

3 Nüsse grob hacken. Minze waschen, trocken schütteln und die Blättchen von den Stielen zupfen. Hirsebrei in Schalen anrichten und die Birnenspalten darauf verteilen. Mit geschmolzenem Ghee beträufeln. Mit Minze, Blüten und Nüssen bestreuen. Nach Belieben noch etwas nachsüßen und -würzen.

Pro Portion ca. 6 g E, 16 g F, 58 g KH, 395 kcal