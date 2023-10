Eine Bowl, die beinhaltet, was Körper und Geist gerade brauchen – wieso sollten das nicht auch mal Ente und Schupfnudeln sein?

Herbst-Tristesse? Nicht mit unseren Schüsseln voller Glück: Diese farbenfrohen Rezepte sind nicht nur eine Augenweide, sondern verwöhnen den Gaumen mit einer bunten Palette voll köstlicher und gesunder Herbst-Veggies. Kombiniert mit Proteinen sind Bowls eine ausgewogene Mahlzeit, die Sie langanhaltend mit Energie versorgt. Gehen Sie mit unseren bunten Bowls gegen nass-kaltes Wetter an und gönnen Sie sich ein paar Endorphine zum Mitnehmen!

Enten-Schupfnudel-Bowl

Zutaten für 4 Portionen:

1 Ringelbete (ca. 300 g; oder rote Bete)

3 EL Apfelessig

Salz

1 TL + 2 EL brauner Zucker

2 Bio-Entenbrüste (à ca. 250 g)

Pfeffer

1 EL Öl

2 Schalotten

125 g Feldsalat

6 EL dunkler Balsamico-Essig

2 Anissterne

2 EL Butter

500 g Schupfnudeln (aus dem Kühlregal)

1 Ringelbete schälen und in dünne Scheiben hobeln. Mit Apfelessig mischen und mit Salz, 1 TL Zucker würzen, beiseite stellen. Haut der Entenbrüste mehrmals dicht an dicht einschneiden, mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in einer Pfanne erhitzen. Mit der Hautseite nach unten in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten braten.

2 Schalotten schälen und fein würfeln. Feldsalat waschen, putzen und gut abtropfen lassen. Entenbrüste wenden und weitere 8–10 Minuten braten. Herausnehmen und in Folie gewickelt beiseite stellen.

3 Bratfett, bis auf 2 EL, abgießen. Schalotten im Bratsatz andünsten. 2 EL Zucker, Essig, Anissterne und 150 ml Wasser zufügen. Alles ca. 5 Minute einköcheln lassen. Butter in einer Pfanne erhitzen, Schupfnudeln darin 5–10 Minuten goldbraun braten. Soße abschmecken, Entenbrüste aufschneiden. Salat mit Ringelbete, Schupfnudeln, Entenbrust und Soße in Bowls verteilen.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Pro Portion ca. 31 g E, 29 g F, 43 g KH, 560

Ein paar weitere Ideen für köstlich-bunte Herbst-Bowls finden Sie hier: