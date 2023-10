Geht man dieser Tage mal so richtig schick essen, springen einem aus der Speisekarte der Gourmetrestaurants Wortkombinationen entgegen.

Meistens sind es sehr zuverlässig gleich mehrere der folgenden Schlagworte: WEIDERIND • TOPINAMBUR • BERGAMOTTE oder FIOR DI LATTE • OCHSENHERZTOMATE • BASILIKUM-ESPUMA. Ach, was würde ich mich freuen, wenn in feiner goldener Serifenschrift auf schwerem Büttenpapier einmal Folgendes zu lesen wäre: BRATKARTOFFEL • LEBERKÄSE • SPIEGELEI

Bratkartoffel • Fleischkäse • Spiegelei

Zutaten für 4 Portionen:

800 g Kartoffeln

2 EL Butterschmalz

1 Kopf grüner Salat

1 Bund Radieschen

3 EL Apfelessig

3 EL Zitronensaft

1 EL flüssiger Honig

Salz

Pfeffer

6 EL Rapsöl

250 g Fleischkäse

2 Zwiebeln

1 TL edelsüßes Paprikapulver

frisch geriebene Muskatnuss

4 Eier (Größe M)

4 Stiele Petersilie

1 Kartoffeln waschen, in kochendem Wasser ca. 20 Minuten garen. Abgießen, kalt abschrecken, Schale abziehen. Kartoffeln, am besten über Nacht, auskühlen lassen.

2 Kartoffeln in Scheiben schneiden. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Kartoffeln zugeben, unter gelegentlichem Wenden goldbraun braten.

3 Inzwischen Salat waschen, putzen und klein zupfen. Radieschen waschen, putzen und in dünne Scheiben schneiden. Essig, Saft, Honig, Salz und Pfeffer verquirlen. 5 EL Öl in dünnem Strahl unterschlagen. Fleischkäse in Streifen schneiden. Zwiebeln schälen, halbieren und in Streifen schneiden.

4 Fleischkäse und Zwiebeln zu den Kartoffeln geben und ca. 5 Minuten mitbraten. Mit Salz, Pfeffer Paprika und Muskat würzen. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Eier hineinschlagen und zu Spiegeleiern braten. Ebenfalls würzen.

5 Salat und Radieschen mit der Vinaigrette mischen. Petersilie waschen, trocken schütteln Blättchen fein hacken. Bratkartoffeln, Spiegeleier und Salat zusammen servieren. Mit Petersilie bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 50 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 19 g E, 42 g F, 29 g KH, 560 kcal