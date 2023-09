Die Früchte können Sie bei diesem Rezept für süße Garden-Foccacia saisonal variieren. Mixen Sie sich Ihren ganz eigenen, köstlichen Strauß.

Als Genussverrückte beobachten wir Food-Trends natürlich sehr genau. Warum der Hype um Hefeteig mit bunten Blumen aus Gemüse oder Früchten bei uns auch Jahre später nicht abebbt?

Weil Kinder es jetzt noch immer lieben, beim Belegen kreativ mitzuwirken – und auf diese Weise mit stolzer Brust so manche vitaminreiche Kost einverleiben, die unter anderen Umständen wohl sicherlich nicht als Kunst, sondern als überaus heikle Angelegenheit betrachtet worden wäre. Und weil es mit der Zeit auch an spannenden Varianten, wie dieser hier aus Low-Carb-Blumenkohl-Teig noch gesündere Alternativen zu Pizza und Co. gibt, die Sie unbedingt mal ausprobieren sollten.

Süße Blüten-Focaccia

Zutaten für ca. 20 Stücke

1 Würfel frische Hefe

60 g Zucker

50 g Butter oder Margarine

250 ml Milch

1 Prise Salz

400 g Mehl

ca. 100 g gemischte Beeren (z.B. Erd-, Johannis-, Brom- + Heidelbeeren)

1 EL Mandelkerne

1 EL Pistazienkerne

4–5 Zweige Rosmarin

ca. 3 Stiele Thymian

1 EL Schokotröpfchen

1 EL Teezucker

30 g Amarettini (italienische Mandelkekse)

Backpapier

1 Hefe in eine Schüssel bröckeln und mit Zucker flüssig rühren. Fett in einem Topf schmelzen, vom Herd ziehen. Milch zugießen. Salz und Mehl in eine Schüssel geben. Hefe und Milchmischung zugeben und alles mit den Knethacken des Handrührgerätes zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 45 Minuten gehen lassen.

2 Beeren waschen, verlesen. Erdbeeren halbieren. Johannisbeeren zum Teil von den Rispen streifen. Mandeln halbieren, Pistazien grob hacken. Rosmarin und Thymian waschen, trocken schütteln.

3 Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und mit den Händen zu einem flachen Boden drücken. Rosmarin und Thymian als Blumenstiele auf den Boden drücken. Beeren, Mandeln, Pistazien, Schokotröpfchen, Teezucker und Amarettini in den Teig drücken. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/ Unterhitze: 180 °C /Umluft: 160 °C) ca. 20 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. Dazu schmeckt Eiscreme.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde + Wartezeit

Pro Stück ca. 3 g E, 4 g F, 19 g KH, 130 kcal

Probieren Sie doch mal unsere erfrischend anderen Focaccia-Ideen: