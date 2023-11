Bei der Zubereitung dieses Rezepts werden die Butternuss-Kürbishälften buchstäblich zwischen zwei Schienen gelegt. Ein klasse Küchenkniff!

Mit diesem Trick bekommen Sie den Kürbis besonders einfach in gleichmäßig dünne Scheiben geschnitten und auch fürs mitessende Auge später hübsch auf den Teller gebracht. Bei den ‚Schienen' handelt es sich um zwei Kochlöffel, die die mit der Rundung nach oben liegende Kürbishälfte parallel einfasst. Mit einem langen Messer nun von oben nach unten in 2 bis 3 mm dünne Scheiben schneiden, bis man den Widerstand der Kochlöffel spürt. Et voilà, die Kürbishälfte ist tief eingeschnitten, aber eben nicht in lose herumfliegende oder lästig am Messer festklebende Scheiben zerteilt. Das funktioniert so übrigens auch mit Hasselback-Kartoffeln, von woher die Idee mit dem Schienen-Trick ursprünglich stammt

Hasselback-Butternut-Kürbis mit Hack

Zutaten für 4–6 Portionen:

2 kleine Butternut-Kürbisse (à ca. 600 g)

1 Knoblauchzehe

1 Zwiebel

2 EL getrocknete Cranberrys

2 EL Öl

400 g gemischtes Hackfleisch

Salz

Pfeffer

4 EL Tomatenmark

2 TL getrockneter Salbei (oder 4-6 frische Blätter, fein gehackt)

1 TL rosenscharfes Paprikapulver

250 g Schlagsahne

4 Stiele Petersilie

3 EL fein geriebener Parmesan

3 EL Kürbiskerne

Alufolie

1 Kürbisse schälen, halbieren und die Kerne entfernen. Die Kürbishälften längs zwischen zwei Kochlöffelstielen einklemmen und quer so in dünne Scheiben schneiden, dass sie ein-, aber nicht durchgeschnitten werden. Dicht an dicht in eine tiefe Auflaufform setzen. Knoblauch schälen und fein hacken. Zwiebel schälen und fein würfeln.

2 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel und Cranberriys darin dünsten. Hack zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen und feinkrümelig anbraten. Knoblauch zufügen und kurz mitbraten. Tomatenmark, Salbei und Paprika zufügen und kurz anschwitzen. Mit Sahne und 200 ml Wasser ablöschen, 2–3 Minuten köcheln lassen.

3 Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Hacksoße mit Salz und Pfeffer abschmecken, Hälfte der Petersilie unterrühren. Soße über die Kürbisse gießen und in der Form verteilen, alles mit Parmesan bestreuen. Form mit Alufolie verschließen und im heißen Ofen ca. 30 Minuten backen.

4 Folie von der Form entfernen. Kürbiskerne auf den Kürbis streuen und im Ofen offen weitere ca. 15 Minuten backen. Auflauf aus dem Ofen nehmen und mit restlicher Petersilie bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden

Pro Portion (bei 6) ca. 17 g E, 29 g F, 12 g KH, 400 kcal.