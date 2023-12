Neue Weihnachtsbeilagen: geliebte Klassiker mit neuem Dreh

Lieblinge zum Sattessen: Probieren Sie zum Hauptgang Rotkohl mit Birne und Holunder, Knusper-Rosenkohl und Polenta-Süßkartoffel-Sterne

Um das große Fest der Liebe und Leibspeisen noch ein Quäntchen köstlicher zu machen, bedarf es kleiner, feiner Helferlein: die das große Ganze köstlich begleitenden Beilagen.

Sie sind es nämlich, die den meist eher tradierten "Alle Jahre wieder"-Weihnachtshauptgang erst wirklich spannend machen - vorrausgesetzt, sie besitzen das gewisse Etwas. Wenn Sie mich fragen, darf in puncto Beilagen also ruhig ein wenig kreativ geschraubt werden an den altbewährten Familienrezepturen für Rotkohl & Co., damit das wiederkehrende Familienessen dieses Jahr in besonders guter Erinnerung bleibt.

Spannend: Süß, sauer und mit besonderer Fruchtnote und feinem Punsch-Aromen kommt hier mehr Geschmack als gewöhnlich in Spiel. Foto: Eat Club

Birnen-Holunder-Rotkohl

Zutaten für 8 Portionen:

1,5 kg Rotkohl (roh)

2 Zwiebeln

2 EL Öl

250 ml Rotweinessig

250 ml Holundersaft

2 Lorbeerblätter

Salz

Pfeffer

2 TL Glühweingewürz

450 g Birnen

250 g Johannisbeergelee

1 Rotkohl putzen, waschen und Strunk entfernen. In feine Streifen schneiden. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel darin andünsten. Kohl zufügen, mit Essig und Saft ablöschen. Mit Lorbeer, 2 TL Salz, Pfeffer und Glühweingewürz würzen. Aufkochen und zugedeckt bei milder Hitze ca. 1 Stunde köcheln lassen. Mehrmals umrühren.

2 Birnen schälen, vierteln und entkernen, in Würfel schneiden. Mit Gelee zum Rotkohl geben, gut untermischen und alles zugedeckt weitere 30 Minuten schmoren lassen. Noch einmal abschmecken und servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden

Pro Stück ca. 4 g E, 3 g F, 39 g KH, 210 kcal

Der Clou sind Parmesan und Panko-Brösel, ein japanisches Paniermehr, das etwas gröber daherkommt und für den absoluten Crunch sorgt. Gibt's im Asia-Laden und gut sortierten Supermarkt - also längst kein Geheimtipp mehr, sondern unbedingt was fürs hauseigene Repertoire! Foto: Eat Club

Knusper-Rosenkohl

Zutaten für ca. 4 Portionen:

1 kg Rosenkohl

1 Knoblauchzehe

4 EL Olivenöl

1 TL getrocknete italienische Kräuter

50 g geriebener Parmesan

3 EL Panko (japanisches Paniermehl)

Salz, Pfeffer

Backpapier

1 Backofen vorheizen (Ober-/ Unterhitze: 200 °C/ Umluft: 180 °C). Rosenkohl putzen, waschen, am Strunk kreuzweise einschneiden. In eine Schüssel geben.

2 Knoblauch schälen und fein hacken. Öl, Kräuter, Parmesan und Panko zufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen, alles gut mischen. Auf einem, mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Im heißen Backofen ca. 30 Minuten backen.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 14 g E, 15 g F, 11 g KH, 240 kcal

Süßkartoffeln und Mais ergeben ein gar köstliches Pärchen. Mit Mandeln wird ein Schuh draus - auch zu anderen Gerichten als Ente. Fischstäbchen zum Beispiel oder Salat freuen sich in anderer Form ebenso über ihre Gesellschaft. Foto: Eat Club

Polenta-Süßkartoffel-Sterne

Zutaten für ca. 16 Stück:

300 g Süßkartoffeln

Salz

Pfeffer

300 ml Gemüsebrühe

100 g Polenta (Maisgrieß)

50 g gemahlene Mandeln (ohne Haut)

4 EL Öl

Chiliflocken

Meersalzflocken

Frischhaltefolie

1 Süßkartoffel schälen, in Würfel schneiden. In kochendem Salzwasser ca. 15 Minuten weich kochen. Abgießen, kurz ausdampfen lassen und zu einem feinen Püree zerstampfen. Abkühlen lassen.

2 Brühe aufkochen, Maisgrieß einrühren. Alles aufkochen und bei milder Hitze ca. 5 Minuten unter Rühren köcheln lassen. Vom Herd ziehen, Mandeln und Püree unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Eine Form (ca. 18 x 26 cm) mit Folie auslegen. Polentamasse hineingeben und glatt streichen. Auskühlen lassen.

3 Mit einer Ausstechform (ca. 5 cm Durchmesser) Sterne ausstechen. Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Polentasterne darin unter Wenden goldbraun braten. Mit Chili- und Meersalzflocken würzen.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 2 g E, 4 g F, 9 g KH, 85 kcal