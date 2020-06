Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freundlicher Sommerbeginn erwartet – Dienstag bis 27 Grad

Der kalendarische Sommer startet auch in Thüringen freundlich und trocken. In den kommenden Tagen wird es dabei immer wärmer und am Dienstag kratzen die Temperaturen in Deutschland bereits an der 30-Grad-Marke, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Sonntag erreichen die Temperaturen laut DWD in Thüringen höchstens 22 bis 25 Grad. Dabei werde es heiter bis wolkig, Niederschlag sei nicht zu erwarten.

Am Montag bleit es zunächst wolkig mit wenig Auflockerungen, am Nachmittag erwartet der DWD deutlich weniger Wolken und viel Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad, im Bergland bei 19 bis 22 Grad. Es wird schwacher Wind aus Nordwest erwartet.

Am Dienstag werde das Wetter dann so richtig sommerlich: Bei Tageshöchstwerten bis 27 Grad zeigt sich nach DWD-Prognose häufig die Sonne und es bleibt trocken.