Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geduldsprobe: Am Mittwoch wird die A4 zum Nadelöhr

Wie das Landesamt für Bau und Verkehr mitteilt, wird es am Mittwoch aufgrund von Bauarbeiten an der Fahrbahn (Brandschadensanierung) der A4 zu erheblichen Verkehrseinschränkung kommen.

Am 6. November wird von 8 Uhr bis 15 Uhr zwischen den beiden Anschlussstellen Nohra und Weimar der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt am Main einstreifig an einer Tagesbaustelle vorbeigeführt.

Autofahrer sollten Geduld mitbringen.