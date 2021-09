Geraer Jubilarin: 100 Jahre und noch immer vital und lebensfroh

Gera. Charlotte Lautenschläger hat noch immer viel Spaß am Singen.

Charlotte Lautenschläger nahm am 9. September, ihrem 100. Geburtstag, in der Florentinen-Wohnanlage in Gera Bieblach die Glückwünsche von Pflegeassistentin Constanze Wipprecht entgegen. Die Seniorin hat noch immer viel Spaß am Singen. Fast täglich singt sie zum Frühstück für Mitbewohner und Pflegepersonal ein Lied. Ihre größte Freude ist Honigtoast und Schokolade zum Frühstück und am liebsten auch zum Abendbrot. Das Lebensmotto der Jubilarin: „Zeig ein lachendes Gesicht, auch wenn es dir das Herze bricht.“