Geraerin springt bei Germany’s Next Topmodel durchs Feuer

„Man muss das, was hinter einem passiert, ausblenden“, sagt Cassandra Feliciano nach ihrem Sprung durchs Feuer im Telefoninterview mit unserer Zeitung. Es sei eine Herausforderung gewesen, aber „ich hatte richtig Bock drauf, ich hatte viel Spaß dabei.“

Bei der vierten Folge der Casting-Show Germany’s next Topmodel (GNTM) mit Heidi Klum ging es für die Mädchen in Costa Rica heiß her. „Wir hatten vorher das Training mit dem Stuntman Tom Hangarter, da konnten wir üben“, sagt die 27-jährige Geraerin. „Wir wussten aber vorher noch nichts von der Feuerkulisse.“ Weiter hatten die Mädchen nur drei Versuche beim sogenannten Action-Shooting, ein gutes Foto mitzunehmen.

Heid Klum lobt Fortschritt der Geraerin

Seit Donnerstagabend ist es offiziell. Cassandra Feliciano hat das Shooting gemeistert, sie ist eine Runde weiter. Für sie geht es nun nach Los Angeles. Sie habe sich sogar verbessert, lobt Heidi Klum: „Ich hatte gezweifelt, ob das das Richtige ist für dich, aber diese Woche hast du mich überzeugt“, sagt sie gegenüber der Geraerin nach dem Entscheidungslauf über den Catwalk, über den Motorcross-Maschinen schanzten. Die Geraerin ordnet ein: „Davor war das Nackt-Shooting, da bekam ich ein gutes Feedback von Heidi. Aber sie sagte auch, ich soll mehr aus mir raus gehen. Beim Aktion-Shooting habe ich eine andere Seite gezeigt.“

Zuhause fiebern die Fans bei GNTM mit

Tim Hauffe, langjähriger Freund von Cassandra Feliciano, sitzt jeden Donnerstag vor dem Fernseher. Eine Selbstverständlichkeit, wie er sagt. „Wir machen hier ein kleines Public Viewing“, so der Geraer. Es sei ein stolzes Gefühl, die Freundin bei GNTM zu sehen, sagt er. „Ich weiß, wie sie sich fühlt, und wenn man genau hinschaut, merkt man es ab und zu, wenn sie ängstlich ist.“

Andernorts in Gera, in der Blumenstraße, trifft sich regelmäßig die Kundschaft von Grit Höfling in der nach ihr benannten Bar zum gemeinsamen GNTM-Abend. „Einige kennen Cassandra Feliciano hier, andere freuen sich einfach nur, dass jemand aus Gera dabei ist“, so die Chefin des Gritz. Als Cassandra Feliciano in der letzten Folge über den Catwalk lief, sei Funkstille im Laden gewesen. Gerade weil die Geraerin in der Serie bisher noch nicht sehr präsent war. Das störe aber niemanden wirklich. „Viele Leute schreiben mir, oder schicken Fotos, und fiebern mit, obwohl ich selten zu sehen bin“, sagt Cassandra Feliciano. Der Fokus der Sendung liege gerade eben auf anderen Mädchen.

Kein Outfit für die Arbeit

Dass eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung über sämtliche Catwalks zwischen Deutschland, Costa Rica und Los Angeles läuft, ging auch an Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) nicht vorbei. „Wir alle drücken Cassandra Feliciano die Daumen, dass Sie noch viele Runden weiter kommt und Schritt für Schritt ihren Traum verwirklichen kann“, sagt er und betont die positive Außenwirkung ihrer Teilnahme für die Otto-Dix-Stadt. Und auch in der Zulassungsstelle, in der Cassandra Feliciano arbeitet, ist GNTM ein Thema. „Viele meiner Kollegen, also fast alle, schauen das“, sagt die Kandidatin aus Gera.

Trotzdem: Das Outfit, das sie in der letzten Folge getragen habe, würde sie auf die Arbeit eher nicht anziehen. „Ich fand’s cool, dass ich das tragen durfte. Das ist schon ein Ehre“, so die Geraerin. Aber: „Das ist Mode für besondere Anlässe. Auf dem roten Teppich oder dem Laufsteg.“

Geraerin startet bei Germany’s Next Topmodel

