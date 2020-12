Saalfeld/Rudolstadt. Der Landkreis rückt mit einer Inzidenz von 399 in die TOP 20 der Corona-Hotspots in Deutschland auf.

104 Neuinfektionen und vier Todesfälle an einem Tag in Saalfeld-Rudolstadt

Im Moment vergeht kaum ein Tag ohne traurige Rekorde. 104 Neuinfektionen in 24 Stunden meldete das Gesundheitsamt am Freitag dem Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. Damit hat sich die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen innerhalb einer Woche auf 412 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt jetzt 399,2, womit Saalfeld-Rudolstadt zu den TOP 20 bei den Coronahotspots in Deutschland gehört. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um vier auf 36. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog