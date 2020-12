1213 Menschen in Gera aktuell in Quarantäne

1213 Menschen in Gera sind aktuell im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Quarantäne, wie der Krisenstab der Stadt auf Nachfrage mitteilte. Das sind fast doppelt so viele, wie die derzeit 615 aktiven Corona-Fälle, die für Gera gemeldet werden. Neue Fälle wurden am Montagmorgen zunächst nicht gemeldet, was mit dem Wochenende zusammenhängt. Corona-Blog: Neuinfektionen in Thüringen auf Höchststand