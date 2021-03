14 Patienten aus Weimar und dem Kreis in Kliniken

Es bleibt in Weimar beim Auf und Ab der Corona-Zahlen auf gleichem Niveau. Das Gesundheitsamt registrierte in den 24 Stunden bis Donnerstagmittag neun Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Sechs Ansteckungen fanden in der Familie statt, eine weitere in einer Reha-Klinik, eine ist noch in Ermittlung und eine unbekannt. Weil nur fünf Patienten genesen sind, hatte Weimar 72 (+4) Infizierte. Vier Weimarer (+1) befanden sich in stationärer Behandlung. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag bei 67,46 (Vortag: 58,26).

Im Weimarer Land wurden binnen 24 Stunden 18 Neuinfektionen durch Labore bestätigt. Die Ansteckungen wurden nicht in Einrichtungen, sondern vor allem im privaten Bereich festgestellt.

Weil gleichzeitig 23 Personen genesen sind, sank die Zahl der aktuell Infizierten im Weimarer Land auf 171 (-5). Zehn von ihnen werden in verschiedenen Kliniken behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner ging auf 107,1 (Vortag 115,6) zurück.

In Stadt und Kreis befanden sich 732 Personen in Quarantäne. In Weimar war deren Zahl auf 358 (-37) gesunken. Im Landkreis gab es zudem 91 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.