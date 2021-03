19 Infektionen und ein Todesfall in Region Weimar

Weimar Corona-Entwicklung in Weimar und im Weimarer Land am Freitag unauffällig

Mit vier nachgewiesenen Neuinfektionen in Weimar und 15 im Weimarer Land bis Freitagmittag ist die Region ins Wochenende gegangen. Im Kreis ist ein weiterer Covid-19-Patient gestorben.

Aktuelle Entwicklungen zur Corona-Pandemie auf unserem Live-Blog.

Abzüglich der Genesenen sank die Zahl der aktuell Infizierten in Weimar auf 66 (-6) und im Weimarer Land auf 169 (-2). Vier Patienten aus der Stadt und neun aus dem Kreis mussten in verschiedenen Kliniken behandelt werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in Weimar auf 59,79 je 100.000 Einwohner (Vortag 67,46). Im Weimarer Land stieg sie leicht auf 112,0 (Vortag 107,1). Am Freitag konnten in Weimar 81 Quarantäneanordnungen aufgehoben werden. Damit sank deren Zahl auf 227. Im Landkreis waren 351 Kontaktpersonen und 85 Reiserückkehrer in Quarantäne.