Das Gesundheitsamt im Altenburger Land meldet bis Donnerstag 20 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 125,2 pro 100.000 Einwohner. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Landrat Uwe Melzer hat das Team des Gesundheitsamtes ein weiteres Mal verstärkt, um vor allem den Bereich der Kontaktnachverfolgung abzusichern. Das teilt das Landratsamt mit. Waren im Sommer in der Regel drei bis vier Mitarbeiter mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt, so waren es Ende Oktober acht. Seit Mittwoch sind zwei weitere Mitarbeiter hinzugekommen, sodass das Team aktuell aus zehn Kolleginnen und Kollegen besteht. Zwei weitere Mitarbeiter sitzen in den Startlöchern.

Bereits im Sommer hatte die Kreisverwaltung auf die für Herbst absehbaren erhöhten Infektionszahlen reagiert und zwei Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den verschiedensten Bereichen der Kreisverwaltung tätig sein, entsprechend geschult, um sie dem Gesundheitsamt im Bedarfsfall unterstützend zur Seite zu stellen.