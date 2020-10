Zahl der Coronafälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt steigt auf 29

Saalfeld/Rudolstadt. Nach acht nachgewiesenen Neuinfektionen an einem Tag ist die Zahl im Saalfeld-Rudolstadt auf 29 gestiegen. 200 Personen sind in Quarantäne.

Die bereits vermeldete Schließung des Kindergartens in Sitzendorf ist nur der Vorbote einer Entwicklung in Sachen Corona, die nichts Gutes erahnen lässt. „Das Gesundheitsamt hat uns für heute insgesamt 27 positive Fälle gemeldet“, sagte Arne Nowacki, Sprecher des Landratsamtes, am Samstagabend dieser Zeitung. Am Donnerstag waren es noch 19. 200 Personen seien in Quarantäne geschickt worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog