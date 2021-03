43 Corona-Neuinfektionen in Gera - Inzidenzwert der Stadt liegt bei 366,17

Gera. Der Inzidenzwert der Stadt Gera liegt am Freitag bei 366,17. Binnen 24 Stunden wurden 43 neue Infektionen gemeldet.

Das Infektionsgeschehen in der Stadt Gera bleibt dynamisch. Binnen 24 Stunden wurden 43 Neuinfektionen registriert, informiert der Krisenstab am Freitag. Es gibt 492 (+18) aktiv Infizierte. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Seit Beginn der Pandemie sind 3810 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 3193 (+25) Personen gelten als genesen, 125 Menschen (+0) sind an oder mit Covid-19 verstorben. Die Inzidenz der Stadt Gera liegt am Freitag bei 366,17.