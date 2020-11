Am Montag wurden bei den neunten Klassen am Osterlandgymnasium Abstriche für Coronatests genommen.

45 Schüler am Montag im Osterlandgymnasium in Gera getestet

Am Montagvormittag erfolgte die zentrale Testung der Neuntklässler des Geraer Osterlandgymnasiums. Dazu war ein Abstrichteam in die Aula der Schule gekommen. Nachdem am 3. November ein Schüler einer neunten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt Greiz daraufhin alle unmittelbaren Kontaktpersonen vom Präsenzunterricht befreit. Für die betreffenden Schüler und Lehrer ordnete das Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.