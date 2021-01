78 Corona-Patienten am Neujahrstag in den Thüringen-Kliniken

Einblick in eine der Pandemiestationen an den Thüringen-Kliniken in Saalfeld, hier die eigentlich als Frauenstation betriebene M3. Hier arbeiten Schwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte die gesamte Schicht im Vollschutz. Auf dieser Station liegen aktuell (1. Januar) zwölf Frauen und Männer.