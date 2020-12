Ärzte impfen wieder gegen Grippe

Thüringer Ärzte können wieder gegen Grippe impfen. Laut Apothekerverband handelt es sich bei den Impfdosen um erste Teilmengen der von den Ärzten nachträglich gemachten Bestellungen, die jetzt an den Pharma-Großhandel ausgeliefert wurden. Wegen der großen Nachfrage in diesem Jahr war es frühzeitig zu Engpässen beim Grippeimpfstoff gekommen.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte eine Reserve von bundesweit bis zu sechs Millionen Impfdosen angekündigt. Nach Informationen des Paul-Ehrlich-Institut stammen die Impfstoffe aus Frankreich und den USA. „Wir erwarten seitens der Apotheken noch weitere Restbestellmengen. Laut Großhandel kann sich die Auslieferung der ,Spahn-Reserve’ bis Ende Dezember hinziehen“, sagte der Chef des Apothekerverbandes Stefan Fink.

Wie viele zusätzliche Dosen an Thüringen ausgeliefert werden, war am Montag nicht bekannt. Der Hausarztverband bestätigte, dass Wartelisten in den Praxen abgearbeitet würden. Ob dies den noch vorhandenen Bedarf deckt, sei derzeit nicht absehbar, sagte Verbandschef Ulf Zitterbart. Die Kassenärztliche Vereinigung geht von einer regional unterschiedlichen Verfügbarkeit aus und erinnerte die Ärzte jüngst daran, rechtzeitig an die Vorbestellungen für 2021/22 zu denken.